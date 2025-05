Papa Leone XIV: Le congratulazioni nel mondo della sanità Piena disponibilità a camminare insieme nei valori della solidarietà e della dignità della persona

A nome degli infermieri e degli altri professionisti della sanità che ogni giorno prestano servizio con dedizione, professionalità e grande umanità, il sindacato Nursing Up esprime le più sincere e sentite congratulazioni al nuovo pontefice, sua santità, Papa Leone XIV Robert Francis Prevost, per l’inizio del suo pontificato.

"In un tempo in cui l’umanità ha bisogno di cura, ascolto e vicinanza, siamo certi che il suo messaggio sarà luce per i più fragili e guida per chi si spende ogni giorno al servizio degli altri.

Con spirito di fraternità e responsabilità, Le rivolgiamo, Santo Padre, il nostro saluto rispettoso e la nostra piena disponibilità a camminare insieme nei valori della solidarietà e della dignità della persona".