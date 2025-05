Leone XIV, Spera: "Un nuovo Papa per lavoro, pace e speranza" L'auspicio dell'Ugl Metalmeccanici

"La Chiesa cattolica ha un nuovo Papa, Sua Santità, Papa Leone XIV. L’Ugl Metalmeccanici rivolge i più sentiti auguri per il cammino che ci attende in questo momento di grande significato spirituale e storico.

Il Sommo Pontefice sarà coinvolto a farsi interprete del dolore dalle guerre che esistono perennemente e da nuove e vecchie forme di povertà che colpiscono i più fragili, le famiglie, i lavoratori, i senza reddito. Esprimiamo i migliori auguri al nuovo Santo Padre, Robert Francis Prevost, Leone XIV”.

E’ quanto dice Antonio Spera, segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici:”A nome mio personale e di tutta la federazione UglM ci uniamo idealmente al Santo Padre, augurando con tutto il cuore al neo eletto Pontefice di poter svolgere la propria missione con la forza, il coraggio e la serenità necessarie per affrontare le sfide impegnative che i nostri tempi, pongono davanti a tutto il mondo soprattutto sul dramma di chi non ha un'occupazione che gli permetta di vivere serenamente. Ma anche di chi fa mestieri usuranti, in nero, chi muore lavorando, i bambini costretti a lavorare.

E chiediamo ai nostri governanti di dare a tutti la possibilità di guadagnare il pane, perché - conclude Spera - questo guadagno dà loro la dignità"