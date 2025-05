Cultura, natura e gastronomia: 10 milioni per i Comuni non capoluoghi Il finanziamento stanziato dalla Regione Campania destinato alle filiere territoriali

La giunta regionale ha programmato risorse per oltre 10 milioni di euro destinate a finanziare - in favore dei Comuni non capoluogo della regione - percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici di portata nazionale e internazionale, in grado di incentivare la promozione turistica complessiva e unitaria della Campania. Lo rende noto Palazzo Santa Lucia.

"Si rafforza così la logica del partenariato pubblico-privato, a sostegno di filiere turistiche integrate e di una cooperazione istituzionale strutturata tra non meno di sei Comuni, nella prospettiva del riconoscimento delle Organizzazioni per la gestione delle destinazioni turistiche territoriali (DMO) - spiegano da Palazzo Santa Lucia -. L'intervento è un ulteriore tassello del Piano Strategico Cultura e Turismo della Regione, e punta a valorizzare le comunità locali, in particolare quelle delle aree interne, che avranno l’opportunità di realizzare attività di forte interesse turistico tra giugno e dicembre 2025, anche al di fuori della stagione estiva".