Coldiretti Campania in marcia verso Bari: mobilitazione contro il grano estero "A rischio oggi è la sopravvivenza di oltre centotrentamila aziende agricole italiane"

Dalla Campania alla Puglia per far sentire la loro voce in difesa del grano italiano, minacciato dalle massicce importazioni dall'estero. Oltre cinquecento agricoltori di Coldiretti Campania parteciperanno domani, a Bari, alla manifestazione per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica.

"A rischio oggi è la sopravvivenza di oltre centotrentamila aziende agricole italiane impegnate nella coltivazione - spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli - ma anche un patrimonio territoriale di 1,2 milioni di ettari minacciati dall'abbandono e dalla desertificazione".

Il “popolo del grano”, scende in piazza per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione: “Speculazioni che – spiega la Coldiretti- rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l'approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale".

Domani, venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 9, gli agricoltori, provenienti da tutta Italia, invaderanno pacificamente con cartelli, bandiere e striscioni le città simbolo della cerealicoltura nazionale, da Bari (Lungomare Nazario Sauro), capoluogo del Granaio d’Italia, la Puglia, a Palermo (raduno in Piazza Marina), in Sicilia. Ma presidi sono previsti anche a Firenze, Cagliari e Rovigo.