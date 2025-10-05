Porti Campania, Salvini ha firmato: Cuccaro è il nuovo commissario

Eliseo Cuccaro è il nuovo commissario straordinario dell’Autorità di sistema del Mari Tirreno Centrale. In queste ore il ministro Matteo Salvini ha firmato la nomina che avrà decorrenza da martedì 7 ottobre. Si chiude, dunque, l’esperienza targata Andrea Annunziata, ringraziato in una nota dal ministero delle Infrastrutture per il lavoro svolto.
Si apre, dunque, una nuova pagina sul fronte della governance per i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.
Sotto la guida di Eliseo Cuccaro l’Autorità di sistema punta a consolidare il percorso di crescita e sviluppo che ha reso gli scali campani protagonisti dello scenario mondiale sia sul fronte turistico che commerciale.