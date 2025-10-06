Tornano sole e caldo: in Campania riecco il bel tempo Picchi di venticinque gradi previsti da domani

Dopo il passaggio molto instabile e ventoso di una perturbazione nordatlantica che ha attraversato l'Italia nella giornata di domenica 5 ottobre, ora la pressione è in deciso aumento. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che nei prossimi giorni arriverà la tipica ottobrata, ovvero un periodo più stabile e anche più mite dovuto all'espansione dell'anticiclone. I prossimi giorni quindi trascorreranno all'insegna di un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Soltanto sul versante adriatico meridionale in cui soffieranno ancora forti venti da nord, potranno esserci delle veloci precipitazioni. Con l'arrivo dell'anticiclone e di un maggior soleggiamento anche le temperature aumenteranno gradualmente. I valori termici massimi a partire da martedì 7 saliranno fino a superare i 20-22°C su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia. Successivamente si potranno toccare addirittura i 24-25°C a Firenze e a Roma. Questa situazione di calma atmosferica verrà solamente disturbata in Sardegna quando arriveranno delle piogge giovedì e venerdì. L'anticiclone dovrebbe riuscire a proteggere l'Italia fino al weekend dell'11-12 ottobre, dopo di che il tempo potrebbe subire un nuovo e importante peggioramento. Ma per ora godiamoci il bel tempo dei prossimi giorni.