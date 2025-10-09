Programma "Gol", la Regione accelera per avviare le persone al lavoro "Campania prima in Italia per numero di beneficiari formati, risultato straordinario"

Dopo l'ultimo incontro della scorsa settimana con le rappresentanze delle Agenzie formative, è stata diramata oggi la circolare che fornisce ulteriori tempi e dettagli per l’avvio delle attività formative nell'ambito del programma GOL. Nello specifico, sono state condivise con le agenzie formative le tempistiche utili a consentire al maggior numero di beneficiari possibile di essere presi in carico dai centri per l'impiego, in questa fase impegnati in modo ingente su tali attività. Lo rende noto Palazzo Santa Lucia.

L'obiettivo è di non lasciare fuori nessun beneficiario dal programma e di consentire alle Agenzie di realizzare il maggior numero possibile di attività formative.

"La Campania è la prima in Italia per numero di beneficiari formati nell'ambito del programma gol e di efficienza del ciclo finanziario su risorse spese. Anche in queste fasi conclusive del programma saremo in grado di dimostrare la grande capacità della Regione con tutta la squadra dagli uffici regionali, ai centri per l'impiego e le Agenzie formative accreditate. Tutti gli attori che hanno contribuito a questo straordinario risultato sulla scena nazionale ed Europea. Un ringraziamento particolare al direttore generale della Regione Campania e alla dirigenza tutta, che con passione sta garantendo una gestione attenta e partecipata con tutti gli attori in campo", fanno sapere da Palazzo Santa Lucia.