Bartolo Longo proclamato Santo, grande festa per i fedeli di Pompei Papa Leone ricorda l'avvocato che aiutò tutti. Nel 1876 avviò la costruzione del Santuario Mariano

Uno schermo nella navata per seguire la cerimonia di Piazza San Pietro, alla quale hanno preso parte migliaia di persone. Fedeli in festa a Pompei per la canonizzazione di Bartolo Longo.

Pugliese nato a Latiano, studiò giurisprudenza a Napoli, dove conseguì il titolo di avvocato.

Dopo aver abbandonato la fede, la ritrova grazie ad alcuni sacerdoti e per Bartolo Longo è una svolta: avviò diverse opere di carità e, diventato amministratore dei beni della contessa Marianna Farnararo, rimasta vedova con cinque figli piccoli, lavora affinché la gente povera che viveva sui terreni della nobildonna nella Valle di Pompei abbia una esistenza piu' dignitosa.

Nel 1875 porta a Pompei una immagine della Madonna e nel 1876 avvia la costruzione del santuario destinato a diventare luogo di culto mondiale, consacrato alla Madonna del Rosario il 7 maggio 1891. Bartolo Longo sposa la contessa (con la quale osservo' sempre la castita' coniugale) e insieme donano la proprieta' del santuario a Leone XIII, che ne lascia ai coniugi l'amministrazione. Inizia una nuova vita di totale devozione alla Vergine, che esercita anche con un intenso lavoro di scrittura e diffusione di libri, opuscoli e riviste. Muore nel 1926, Giovanni Paolo II lo eleva agli altari nel 1980, come ricorda l'Agi.

Domenica in Piazza San Pietro la canonizzazione: una giornata indimenticabile per tutta la comunità di Pompei e non solo.