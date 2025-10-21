Dimensionamento, Fortini: "Avevamo ragione: salve 23 scuole da accorpamento" L'assessore all'istruzione: "Questo apre le porte al ritorno di tanti insegnanti che lavorano fuori"

L’assessore Fortini: “Ho urlato di gioia in auto. È una vittoria per la scuola campana e per i nostri studenti”

La Regione Campania vince il ricorso contro il Ministero dell’Istruzione: il Tar Campania ha accolto l’impugnazione presentata dalla Giunta regionale contro la norma nazionale sul ridimensionamento scolastico, che prevedeva la cancellazione di 25 dirigenti scolastici e l’accorpamento di 23 istituti sul territorio regionale.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dall’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini, che ha commentato sui social:

“Oggi ho saputo della sentenza del Tar e ho cominciato a urlare di gioia in auto. Da anni combattiamo contro il Governo, e a volte perdi la speranza o pensi che la giustizia non trionfi. Invece oggi il Tar ha deciso che la Regione Campania ha ragione nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Governo, perché è stato fatto un errore”.

“Non ci sarà alcun accorpamento: una vittoria per la Campania”

Fortini ha spiegato che la decisione del Tar “ferma il ridimensionamento e salva 23 scuole campane dall’accorpamento”.

“Lo scorso anno – ha ricordato – ci accorgemmo che il Ministero aveva calcolato 25.000 studenti in meno rispetto ai numeri reali. Con l’Avvocatura regionale abbiamo lavorato per capire come impugnare quella decisione e oggi la giustizia ci ha dato ragione”.

La sentenza, ha aggiunto l’assessore, comporta anche la condanna del Ministero al pagamento delle spese legali, pari a 6.000 euro.

“Non accade spesso – ha sottolineato – che il tribunale riconosca non solo la fondatezza del ricorso, ma anche la responsabilità diretta dell’amministrazione centrale. È una vittoria della Campania, della scuola campana e dei nostri studenti”.

“Ricorso per difendere la scuola, non contro il Governo”

Fortini ha poi precisato che l’azione legale “non è stata fatta per motivi politici, ma per difendere il diritto all’istruzione nella nostra regione”.

“La Campania non ha le stesse risorse di altre regioni e spesso paga ancora per errori di gestioni passate. Intanto vado nelle scuole e vedo sedie vecchie, strutture carenti, poche possibilità di miglioramento: è per questo che mi arrabbio e combatto”.

Secondo l’assessore, la sentenza potrebbe avere effetti positivi anche per i docenti campani che lavorano fuori regione:

“Aver vinto al Tar apre anche le porte al ritorno di tanti insegnanti campani che vivono e insegnano altrove”.

Fortini conclude con un monito:

“Il Ministero potrà impugnare la decisione al Consiglio di Stato, ma il Tar ha detto chiaramente che è stato commesso un errore. Se dovessero ricorrere, dovranno spiegare ai cittadini della Campania il perché. Sarebbe una vergogna”.