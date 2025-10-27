Dalla Regione 140 scuolabus ai piccoli comuni: "Attenzione alle aree interne" De Luca difendiamo con i denti il patrimonio scolastico dai tagli del Governo

"È uno sforzo enorme che abbiamo fatto, che testimonia l'attenzione straordinaria che c'è per le aree interne e per i piccoli Comuni, per il mondo della scuola". Così Vincenzo De Luca ha parlato del progetto per dotare 140 piccoli municipi della Campania di altrettanti scuolabus.

Il primo è destinato agli alunni di Monteforte Cilento, in provincia di Salerno: "Consegniamo un bus da 30 posti per i bambini. Abbiamo fatto una gara già a inizio anno per consegnare 140 scuolabus ai piccoli Comuni della Campania, ed è già partito anche il bando per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti", le parole del governatore nella cerimonia all'auditorium di Palazzo Santa Lucia.

"I pulmini che consegniamo sono tutti elettrici, produzione Iveco. Ci sono concessionarie in tutto il territorio regionale, quindi viene garantita anche un'attività di manutenzione dei pulmini", ha aggiunto De Luca.

Poi, il riferimento alla battaglia col ministero dell'Istruzione a proposito del dimensionamento: dopo la vittoria al Tar, la palla passa al Consiglio di Stato.

"La Regione sta difendendo con i denti il propio patrimonio scolastico nei confronti di direttive del ministero dell'Istruzione che tentano di tagliare le scuole della Campania. Inoltre, manteniamo fede a un principio che abbiamo adottato da quando ci siamo insediati, la pari dignità di tutti i cittadini della Campania, in ogni territorio della Regione, in ogni provincia", ha concluso De Luca.