Fenimprese 2025: focus su dazi, export e tecnologie rivolte alle aziende Assemblea nazionale a Paestum

In una meravigliosa cornice, carica di significato storico e culturale, si è tenuta a Paestum presso l'hotel Ariston l'assemblea nazionale di Fenimprese.

Dazi, export e tecnologie rivolte alle imprese del futuro i temi al centro del dibattito che ha visto gli interventi di massimi esponenti della politica quali Matteo Salvini vice presidente del consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi deputato della repubblica, Mara Carfagna già ministra per il sud e la coesione territoriale, Claudio Durigon sottosegretario al ministero del lavoro e delle politiche sociali, Gianluca Cantalamessa membro della commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del senato della repubblica, Antonio Trevisi membro del senato della repubblica, Renato Loiero consigliere del presidente del consiglio dei ministri, Eliana Longi deputata della repubblica.

Presenti in assemblea gli oltre settanta direttivi provinciali da tutta Italia, nonchè i dirigenti delle sedi estere di FenImprese, naturalmente presente il direttivo nazionale nelle persone del presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso, del direttore nazionale Andrea Esposito e del coordinatore nazionale Simone Razionale i quali, nei loro interventi, hanno significato agli oltre 550 presenti in sala i processi di crescita della federazione e gli obiettivi futuri affermando che Fenimprese raggiungerà risultati in termini di rappresentatività che segneranno la storia del futuro associativo datoriale in Italia.

L'evento è stato condotto dal noto giornalista Rai Massimo Proietto e le talentuose ospiti: Simona Rolandi giornalista e conduttrice televisiva, Miriam Candurro attrice amata dal grande pubblico e Claudia Trieste ex Miss Italia, hanno fatto da madrine alla consegna di prestigiosi riconoscimenti conferiti ai Dirigenti Provinciali.

Premiata "Per metodo operativo" la sede provinciale di Avellino nella persona del presidente Marco Morano, del direttore Viviana Cerullo e del coordinatore Martina Diana, sicuramente non lascia indifferente il secondo riconoscimento che il direttivo Nazionale ha conferito a Morano quale "Presidente Provinciale dell'anno 2025" che dichiara: "Emozionatissimo per i riconoscimenti è stata una importante iniezione di fiducia ospitare nel territorio regionale campano un evento di così forte rilevanza, il tessuto imprenditoriale del territorio ha bisogno di supporto costante, ha bisogno di essere ascoltato e valorizzato per le risorse che ha.

Non esiste territorio che rifiuta la crescita, è una questione di cultura e di tempi legati alle risorse molte volte non sufficienti. Fenimprese riparte dal Sud, dalla forza di mettersi in gioco e realizzare gli obiettivi per passione".