Sanità, il Tar Campania accoglie il ricorso della Regione sul piano di rientro

Diffida al ministero della Salute, De Luca festeggia da Salerno: "Una notizia straordinaria"

sanita il tar campania accoglie il ricorso della regione sul piano di rientro

Il Tar della Campania ha diffidato il ministero della Salute a far uscire immediatamente la Campania dal piano di rientro. Si tratta di una "notizia straordinaria per la sanità campana - dice il presidente Vincenzo De Luca a Salerno - avevamo fatto ricorso al Tar contro il ministero della Salute che teneva bloccata la Campania in un piano di rientro senza alcun motivo. Un successo straordinario e una sconfitta per quelli che non hanno applicato criteri oggettivi, pensando di usare la sanità per ricatto politico. Hanno perduto la battaglia della Campania. ha vinto l'interesse delle nostre famiglie". 

Ultime Notizie