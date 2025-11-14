Sanità, il Tar Campania accoglie il ricorso della Regione sul piano di rientro Diffida al ministero della Salute, De Luca festeggia da Salerno: "Una notizia straordinaria"

Il Tar della Campania ha diffidato il ministero della Salute a far uscire immediatamente la Campania dal piano di rientro. Si tratta di una "notizia straordinaria per la sanità campana - dice il presidente Vincenzo De Luca a Salerno - avevamo fatto ricorso al Tar contro il ministero della Salute che teneva bloccata la Campania in un piano di rientro senza alcun motivo. Un successo straordinario e una sconfitta per quelli che non hanno applicato criteri oggettivi, pensando di usare la sanità per ricatto politico. Hanno perduto la battaglia della Campania. ha vinto l'interesse delle nostre famiglie".