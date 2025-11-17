"Una piccola distrazione alla guida può provocare una tragedia" Il monito di Biagio Ciaramella per la Giornata mondiale delle vittime della strada

“Anche una piccola distrazione alla guida può provocare una tragedia”. Biagio Ciaramella, portavoce di tre associazione 'Vittime della strada' lo ribadisce all'indomani delle celebrazioni per la Giornata mondiale indetta dall'Onu proprio per ricordare le vittime.

Anche in Campania sono state promosse molteplici iniziative promosse per ricordare chi non c'è più. Ma la Giornata indetta dall'Onu nel 2005 diventa l'occasione, ancora una volta, per tenere i riflettori accessi su un problema definito “un'emergenza”, per chiedere che tutti rispettino il codice della strada ma anche per promuovere la cultura della prevenzione a partire dalle scuole.

“Come associazione pensiamo che per fermare questa strage stradale sia importante maggiore rispetto del codice della strada e più controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio”,ribadisce Ciaramella che ieri ha celebrato questa giornata a San Marcellino nel casertano.

Il monito: “C'è il nuovo codice della strada, bisogna rispettarlo”.

Di qui l'appello: “Chiediamo più controlli, perché più controlli potrebbe salvare vite umane. E chiediamo che vengano reinvesti parte dei fondi destinati ai Comuni per la sicurezza stradale e per promuovere la cultura della prevenzione anche nelle scuole”.