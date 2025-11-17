Sanità, è sempre scontro: il Governo presenta ricorso contro la Regione Dopo l'ok del Tar alla fuoriuscita dal piano di rientro. Schillaci: "Abbiamo le nostre ragioni"

Sanità, il Governo non ci sta dopo la pronuncia del Tar che aveva dato il via libera alla fuoriuscita della Campania dal piano di rientro.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato ricorso contro il provvedimento dei giudici amministrativi, sollecitati dal governatore De Luca.

“Abbiamo le nostre ragioni – ha detto il ministro Schillaci – ma la cosa che ci sta più a cuore è la salute dei cittadini campani”.

L’esponente del Governo ha ribadito l’impegno a superare le divisioni sulla qualità dell’assistenza, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di ricorrere alle cure.

Il ricorso, ha aggiunto il ministro della Salute, sarà formalizzato a breve.