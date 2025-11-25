Violenza di genere, Fico: "No a slogan e iniziative solo il 25 novembre" "Combattere il maschilismo, la cultura del possesso, ogni tipo di violenza si fa ogni giorno"

"L’impegno per eliminare la violenza di genere deve essere collettivo. È una responsabilità che ricade sulla comunità che deve portare avanti, nelle sue diverse articolazioni, un lavoro culturale, sociale, politico, giuridico".

E' il primo intervento di Roberto Fico, da neo eletto presidente della regione Campania, su una tematica di grande attualità, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Le istituzioni e la politica devono fare la loro parte con le leggi, con un sistema di tutele, con i comportamenti e promuovendo iniziative di sensibilizzazione. E fornendo supporto e aiuto alle donne che denunciano.

Ed è quello che farò da presidente della Regione Campania. Un impegno costante che non deve essere uno slogan che si esaurisce il 25 novembre ma una attenzione quotidiana.

Combattere il maschilismo, la cultura del possesso, ogni tipo di violenza si fa ogni giorno. Con i gesti che compiamo, con le parole che usiamo. Tutti. Oggi è il giorno in cui ribadiamo questo impegno.