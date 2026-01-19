Lutto per Stefano De Martino: morto il padre Enrico a 61 anni È morto Enrico De Martino, padre di Stefano, conduttore di Affari Tuoi

Un lutto improvviso ha colpito Stefano De Martino. Nella mattina del 19 gennaio si è spento il padre Enrico, a soli 61 anni. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social e degli ambienti televisivi, dove il conduttore è una presenza quotidiana e molto amata dal pubblico. Tra padre e figlio c’era un rapporto profondo, rafforzato da una passione comune. Enrico De Martino, come Stefano, era stato ballerino professionista. Un percorso artistico che aveva segnato la vita di entrambi e che aveva contribuito a creare un’intesa forte, fatta di disciplina, sacrifici e amore per il palcoscenico.

Il silenzio di Stefano e la vicinanza dei colleghi

Nelle ore successive alla notizia, Stefano De Martino ha scelto il riserbo. Nessuna dichiarazione pubblica, ma tanti messaggi di affetto arrivati da colleghi e amici del mondo dello spettacolo, che hanno espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia in un momento di grande dolore. Volto centrale della televisione italiana, De Martino è attualmente alla guida di Affari Tuoi, programma di punta della prima serata. Proprio per questo, la notizia della scomparsa del padre ha colpito anche il pubblico, che negli anni ha imparato a conoscerlo e apprezzarlo ben oltre il ruolo di showman.