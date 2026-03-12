Eolico 2030: Semplificazione reale o nuovi ostacoli? Raggiungimento dei target nazionali tra efficienza dei procedimenti e complessità autorizzative

Il 15 aprile si terrà una giornata di confronto dedicata all’evoluzione normativa e autorizzativa del settore eolico, con particolare attenzione agli effetti della legge 4/2026 e dei correttivi al D.Lgs. 190/2024.

Durante il seminario si discuterà di:

• Evoluzione della Valutazione di Impatto Ambientale tra Pnrr e obiettivi Pnic.

• Criteri di valutazione per nuovi impianti e interventi di repowering.

• Qualità della documentazione ambientale e riduzione dei tempi istruttori.

• Coordinamento tra procedure nazionali e regionali.

• Applicazione del nuovo Testo Unico sulle autorizzazioni energetiche.

• Gestione delle aree idonee, delle reti e delle criticità territoriali.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda di sintesi sulle principali sfide normative e operative per raggiungere i target energetici al 2030.

L’evento potrà essere seguito in presenza presso la sede dell’Anev o da remoto.