Eolico 2030: Semplificazione reale o nuovi ostacoli?

Raggiungimento dei target nazionali tra efficienza dei procedimenti e complessità autorizzative

Il 15 aprile si terrà una giornata di confronto dedicata all’evoluzione normativa e autorizzativa del settore eolico, con particolare attenzione agli effetti della legge 4/2026 e dei correttivi al D.Lgs. 190/2024.

 

Durante il seminario si discuterà di:

• Evoluzione della Valutazione di Impatto Ambientale tra Pnrr e obiettivi Pnic.
• Criteri di valutazione per nuovi impianti e interventi di repowering.
• Qualità della documentazione ambientale e riduzione dei tempi istruttori.
• Coordinamento tra procedure nazionali e regionali.
• Applicazione del nuovo Testo Unico sulle autorizzazioni energetiche.
• Gestione delle aree idonee, delle reti e delle criticità territoriali.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda di sintesi sulle principali sfide normative e operative per raggiungere i target energetici al 2030.

L’evento potrà essere seguito in presenza presso la sede dell’Anev o da remoto.

 

