Plastic free: 141 amministrazioni comunali virtuose selezionate in tutta Italia Il 14 marzo la cerimonia a Roma

Roma si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più significativi dedicati all’impegno ambientale degli enti locali. Sabato 14 marzo, al Teatro Olimpico, si svolgerà la cerimonia nazionale di premiazione dei Comuni Plastic Free 2026, il riconoscimento promosso da Plastic Free Onlus che quest’anno vedrà protagoniste 141 amministrazioni comunali selezionate in tutta Italia. Con questo riconoscimento, l’associazione impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica valorizza le amministrazioni che si distinguono per l’impegno nella tutela dell’ambiente, nella riduzione dei rifiuti e nella promozione di comportamenti responsabili.

L’evento rappresenterà il momento celebrativo della quinta edizione del progetto “Comuni Plastic Free”, un percorso che negli ultimi anni ha coinvolto centinaia di amministrazioni locali in tutta Italia, favorendo azioni concrete contro l’abbandono dei rifiuti e promuovendo una gestione sempre più sostenibile dei territori.

La cerimonia si svolgerà con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale, a testimonianza dell’attenzione e del riconoscimento istituzionale verso l’impegno e le iniziative promosse da Plastic Free Onlus.

Nel corso della mattinata saranno premiati i Comuni che si sono distinti per le buone pratiche ambientali e per le politiche adottate a favore della sostenibilità. La cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali e delle amministrazioni locali, insieme ai vertici di Plastic Free Onlus e ai referenti territoriali dell’associazione impegnati quotidianamente sul territorio.

Ad aprire l’evento sarà il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, seguito dall’intervento del presidente di Plastic Free Luca De Gaetano. Nel corso della mattinata sono previsti anche il videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e l’intervento del presidente ANCI Gaetano Manfredi.

La cerimonia dei Comuni Plastic Free 2026 riunirà amministratori locali, volontari e rappresentanti del mondo associativo e istituzionale, offrendo un’occasione di confronto sulle politiche ambientali e sulle buone pratiche che stanno contribuendo a diffondere una nuova cultura della sostenibilità nei territori.