Secondogeniti nati nel 2026, disponibile il voucher da 600 euro della Regione I genitori potranno richiedere l'assegno unico sul sito: ecco come

Un bonus dal valore di 600 euro, messo a disposizione dalla Regione Campania, per i secondogeniti nati nel 2026. Sul portale del cittadino Sinfonia, nella sezione “voucher nuovi nati secondogeniti", è possibile attivare l’assegno unico per i secondogeniti nati nel 2026, secondo le consuete modalità. Ne dà notizia Palazzo Santa Lucia-

Il voucher, del valore di 600 euro, è spendibile per l’acquisto di beni e servizi per il neonato.

Inoltre, attraverso la piattaforma, sono disponibili gli ulteriori servizi offerti dagli Enti del Terzo Settore - selezionati nell’ambito della misura “Genitori si diventa” - in favore dell’intero nucleo familiare: supporto psicologico, supporto allo studio, babysitteraggio, campi estivi, orientamento al lavoro, e altro ancora. Tutte le informazioni sono disponibili a questo sito internet: https://fse.regione.campania.it/genitori-si-diventa-pagina/

