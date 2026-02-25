Intesa Regione-Unci: programmazione, innovazione e turismo Obiettivo: rilanciare agroalimentare in Campania

L’assessore Maria Carmela Serluca ha incontrato a Napoli una delegazione della Federazione regionale dell’Unione Nazionale Cooperative Italiane, composta da Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell’Unci AgroAlimentare, e Ciro Iengo, per discutere sul futuro dell’agricoltura e del settore agrindustriale.

Tre i nodi strategici affrontati: l’innovazione tecnologica, la programmazione comunitaria e il turismo esperienziale.

Scognamiglio ha sottolineato la necessità di accelerare i processi di digitalizzazione della filiera, permettendo alle imprese di rispondere con efficacia alle sfide dei mercati globali senza perdere il legame identitario con il territorio e ha ribadito il ruolo cruciale della cooperazione come collante del tessuto produttivo locale.

In una visione condivisa dello sviluppo del comparto, una delle carte vincenti appare la trasformazione delle aziende agricole in destinazioni turistiche d’eccellenza, non solo come opportunità economica, ma anche come strumento di promozione dei prodotti tipici di qualità campani, capace di generare sinergie positive attraverso la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle tradizioni gastronomiche.

Da parte sua, l’assessore Serluca ha accolto con favore le proposte della delegazione Unci, confermando l’impegno della Regione nel supportare il settore attraverso una programmazione attenta e con l'ottimizzazione dei fondi previsti dai Piani di sviluppo rurale.

L’obiettivo è creare un ecosistema favorevole alla crescita delle reti d'impresa e al ricambio generazionale, semplificando l’accesso alle risorse per le realtà cooperative più dinamiche.

La riunione si è conclusa con l’impegno a monitorare l'andamento dei programmi e garantire risposte tempestive alle esigenze del mondo agricolo e cooperativo campano.

Un significativo passo in avanti per la costruzione di una filiera agroalimentare moderna e integrata.