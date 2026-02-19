Partecipate regionali, Fico annuncia la rivoluzione: "Più trasparenza per tutti" L'annuncio del governatore: criteri chiari nelle nomine per servizi più efficienti

La Regione Campania accelera sul percorso di razionalizzazione delle società partecipate. Con una delibera di giunta approvata nelle ultime ore, l’amministrazione guidata dal presidente Roberto Fico introduce nuove linee guida per rafforzare i criteri di intervento, migliorare il monitoraggio e superare eventuali criticità nella gestione.

L’obiettivo, ha spiegato il presidente, è rendere le partecipate «sempre più efficaci e adeguate alle funzioni pubbliche che svolgono», attraverso strumenti chiari e regole uniformi.

Le linee guida definiscono in modo più puntuale i parametri di valutazione degli obiettivi e le modalità di controllo dell’andamento gestionale, prevedendo interventi tempestivi in caso di scostamenti o inefficienze, secondo le linee guida indicate dal governatore.

Particolare attenzione è riservata alle procedure di selezione del management, che dovranno avvenire tramite percorsi pubblici, chiari e trasparenti.

«È un impegno orientato alla trasparenza, alla buona amministrazione e alla tutela dell’interesse pubblico», ha sottolineato Fico, evidenziando come il rafforzamento degli strumenti di controllo sia funzionale a garantire servizi più efficienti ai cittadini.