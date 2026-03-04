Poste Italiane, con i suoi 964 uffici postali in Campania, crea un argine alla desertificazione bancaria: il 44% dei comuni italiani non ha più sportelli bancari sul proprio territorio, un fenomeno che colpisce soprattutto il Mezzogiorno e in particolare la Campania.
Secondo l’analisi del sindacato First Cisl, infatti, tra i primi 12 comuni italiani privi di uno sportello bancario in ordine decrescente di popolosità ben 11 si trovano in Campania.
In questi Comuni a garantire i servizi finanziari ai cittadini è l’ufficio postale, come nel comune di Crispano, alle porte di Napoli, che è sempre più un punto di riferimento per l’intera comunità.