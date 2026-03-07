Cittadinanzattiva Campania: soddisfatti per decisione Fico su futuro dell'acqua "Tutelare il diritto dei cittadini a una gestione totalmente pubblica delle risorse idriche"

Angela Marcarelli, coordinatrice della rete consumatori di Cittadinanzattiva Campania Aps, si ritiene pienamente soddisfatta per la storica decisione di Roberto Fico, presidente della regione Campania, di fermare il processo che avrebbe portato alla creazione di una società mista pubblico-privato per la gestione dell’acqua.

Una battaglia che da anni cittadinanzattiva porta avanti, anche attraverso azioni legali nei tribunali e ricorsi al Tar, per tutelare il diritto dei cittadini a una gestione totalmente pubblica delle risorse idriche.

"La decisione di Fico, che segna una vera e propria “sterzata” nella gestione dell’acqua in Regione, è un segnale concreto di attuazione delle proposte avanzate da Cittadinanzattiva Campania. Questo atto interrompe la gara per l’ingresso dei privati nella gestione degli acquedotti regionali e va nella direzione di proteggere un bene pubblico fondamentale per la vita di ogni cittadino: l’acqua.

Ci siamo battuti in tribunale, al Tat e in tutte le sedi istituzionali per evitare che una risorsa vitale come l’acqua finisse nelle mani delle multinazionali - ha dichiarato Angela Marcarelli. - Oggi possiamo dire con orgoglio che la decisione di Fico è una vittoria per i cittadini e per il nostro impegno in difesa dell’acqua come bene pubblico e comune".

Cittadinanzattiva Campania chiede ora di essere ricevuta dal presidente Fico per approfondire i dettagli di questa decisione e discutere le prossime mosse per consolidare l’impegno della Regione a favore di una gestione completamente pubblica, senza compromessi e senza l’ingresso di soggetti privati.

Come Cittadinanzattiva esprimiamo fiducia nell’evoluzione positiva della situazione, ma ribadiamo l’importanza di evitare ogni possibile ritorno indietro sulla questione. Il nostro obiettivo è garantire che l’acqua resti un bene pubblico, gestito nel rispetto degli interessi collettivi e della sostenibilità ambientale e sociale - ha concluso Marcarelli".

La scelta di Fico di fermare la gara per la selezione del socio privato rappresenta una vittoria importante, ma Cittadinanzattiva Campania continuerà a vigilare per assicurarsi che l’acqua rimanga una risorsa sotto il controllo pubblico, al servizio di tutti i cittadini della Campania.