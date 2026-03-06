Chiusure notturne A16 Napoli-Canosa: ecco tutte le informazioni per chi viaggia

Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI' 9 ALLE 2:00 DI MARTEDI' 10 MARZO
Sulla A16 Napoli-Canosa: sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano e seguire le indicazioni per SS162 Dir verso Napoli.
DALLE 1:00 ALLE 6:00 DI MARTEDI' 10 MARZO
Sulla A16 Napoli-Canosa: sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per A30 Caserta-Salerno, direzione Caserta e immettersi sulla A1 verso Roma.
DALLE 22:00 DI MARTEDI' 10 ALLE 2:00 DI MERCOLEDI' 11 MARZO
Sulla A1 Milano-Napoli: sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa.
In alternativa, uscire allo svincolo di Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Nola/Pomigliano ed entrare in A16 a Pomigliano, verso Canosa.
DALLE 1:00 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI' 11 MARZO
Sulla A1 Milano-Napoli: sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa.
In alternativa, uscire allo svincolo di Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Nola/Pomigliano e rientrare in A16 a Pomigliano, verso Canosa.