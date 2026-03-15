Pasqua amara: caro-voli oltre i 400 euro. È emergenza prezzi Prezzi alle stelle per Pasqua: voli Nord-Sud sopra i 400 euro e treni AV oltre i 180 euro

La Pasqua 2026 rischia di diventare un privilegio per pochi. Mentre mancano ancora venti giorni alle festività, scoppia ufficialmente il caso caro-voli: spostarsi dal Nord al Sud Italia per tornare in famiglia o per una breve vacanza richiede ormai investimenti da viaggio intercontinentale. L’allarme arriva da Assoutenti, che attraverso un monitoraggio analitico delle tariffe aeree e ferroviarie denuncia prezzi minimi che, in alcune tratte, hanno già abbattuto la barriera psicologica dei 400 euro per un biglietto di andata e ritorno.

Le rotte del salasso: Campania, Sicilia e Calabria nel mirino

L’inchiesta evidenzia una situazione critica soprattutto per chi è diretto nelle isole o nelle regioni del Mezzogiorno. Partendo venerdì 3 aprile con ritorno martedì 7, la tratta Genova-Catania si attesta come la più costosa, con una spesa minima di 418 euro. Non va meglio per la Calabria: per volare da Milano a Crotone servono 343 euro, mentre il collegamento Roma-Reggio Calabria tocca i 324 euro.

Ma il dato che preoccupa maggiormente le associazioni dei consumatori è la natura "nuda" di queste tariffe. I prezzi citati sono infatti al netto dei cosiddetti "balzelli": la scelta del posto a sedere o l'imbarco di un semplice bagaglio a mano possono far lievitare il conto finale del 20-30%, trasformando il viaggio in un salasso insostenibile per le famiglie.

Alta Velocità: il binario non salva il portafoglio

Se l’aereo è inaccessibile, l'alternativa su rotaia non offre sollievo. La cronaca dei rincari investe anche il comparto ferroviario. Acquistando oggi un biglietto per il 3 aprile, un viaggio di sola andata con Italo da Torino a Reggio Calabria costa almeno 185 euro (175 euro da Milano). Anche Trenitalia segna tariffe pesanti: servono 120 euro per il Milano-Lecce e 116 euro per il Torino-Bari.

Geopolitica e speculazione: l'ombra della crisi Iran

A peggiorare un quadro già teso interviene la variabile internazionale. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, avverte che sulla testa dei viaggiatori pende una nuova minaccia: "I rincari dei carburanti e le perdite subite dalle compagnie aeree a causa delle recenti chiusure degli spazi aerei dovute alla crisi in Iran rischiano di essere trasferiti immediatamente sulle tariffe". Si profila dunque un doppio effetto negativo: da un lato l'aumento fisiologico della domanda per le festività, dall'altro una speculazione legata ai costi energetici e alle tensioni geopolitiche. Il rischio concreto è che nei prossimi giorni si assista a una nuova impennata dei prezzi, rendendo di fatto impossibile per migliaia di fuorisede e turisti pianificare i propri spostamenti. Mentre il dibattito politico si interroga spesso sulla continuità territoriale e sui tetti ai prezzi delle low-cost, la realtà dei fatti parla di un mercato che, in prossimità delle scadenze festive, sembra sfuggire a ogni controllo, penalizzando sistematicamente le rotte interne verso il Sud. L'evoluzione dei prezzi nelle prossime 48 ore sarà decisiva: basterà la denuncia delle associazioni a frenare gli algoritmi delle compagnie o assisteremo a una Pasqua di voli blindati per pochi eletti?