Melillo: "Necessaria efficace azione di governo delle amministrazioni pubbliche" Il cocente universitario napoletano parteciperà agli "Stati Generali della Sostenibilità"

Leone Melillo parteciperà agli "Stati Generali della Sostenibilità" , che avranno luogo a Roma il 26 e 27 marzo 2026, al palazzo della Santa Sede, San Carlo ai Catinari.

"Credo sia opportuno evidenziare, in questa circostanza, che per pianificare azioni strategiche e concrete a supporto dei bisogni specifici del territorio, è necessaria un’efficace azione di governo delle amministrazioni pubbliche.

È necessario facilitare, in tal senso - afferma Melillo - l’interazione tra indirizzo politico e azione amministrativa, rendendo più fluida l’attuazione degli indirizzi programmatici da parte del corpo amministrativo, per una gestione amministrativa efficace ed efficiente".

I temi

La difesa de creato, la promozione della vita.

Governare la complessità: società, governance, sostenibilità.

Città del futuro: fare comunità tra centro e periferie.

Frontiere di incontro, frontiere di divisione.

Il diritto della forza, la forza del diritto.

Dalla geopolitica al ritorno della geografia demografica.

Dal made in Italy al made by Italians: riconoscersi influencer globali.

Crossmedialità e creazione di valore reputazionale.

Il programma

Giovedì 26 marzo

Ore 9.00 santa messa dedicata alle vittime del lavoro dell'amianto e di tutti gli agenti inquinanti. Saluti istituzionali.

Le tesi: tavole rotonde sulla sostenibilità.

Venerdì 27 marzo

Ore 9.00 santa messa dedicata alle vittime della guerra, ai caduti per la libertà. Saluti istituzionali. Le news in nome della sicurezza local e global. Ore 10.00 tavole rotonde sulla sicurezza.