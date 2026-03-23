Colpo di coda invernale: torna il freddo e neve a quote molto basse Intensa perturbazione fredda dal nord Europa in arrivo da mercoledì sera e nei giorni successivi

"Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porterà i primi rovesci e temporali sparsi” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte - “sarà il preludio ad una fase prettamente invernale sull'Italia prevista tra giovedì e venerdì, quando si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull'Adriatico.

Sono così attesi rovesci e temporali anche di forte intensità e accompagnati da locali grandinate soprattutto al centrosud, mentre il nord sarà coinvolto solo in una prima fase, giovedì, con fenomeni soprattutto sul nordest e sulle Alpi di confine.”

TRACOLLO TERMICO, VENTI FORTI, GRAUPEL E NEVE

“Questa fase di maltempo sarà caratterizzata da un tracollo termico nel corso di giovedì, con perdita anche di oltre 10-12°C specie sul versante adriatico, tanto che la neve tornerà a cadere a quote collinari al Nordest e sulle regioni del Centro, ma fin sotto i 700-800m anche al Sud entro venerdì” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “Durante i rovesci più intensi potremo assistere a episodi di neve tonda o graupel che potranno localmente imbiancare anche coste e pianure, in particolare tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna, Marche e Abruzzo.

La neve potrà così interessare città come Urbino, Teramo, L'Aquila, Chieti, Campobasso, Potenza, in collina anche la Puglia Garganica, oltre che spingersi fin sotto i 1000m pure tra Campania, Calabria e Sicilia venerdì. Il tutto accompagnato da venti anche forti in rotazione tra Grecale, Tramontana e Maestrale, mentre sull'Alto Adriatico la Bora potrà soffiare con raffiche anche di oltre 80-100km/h, specie sul Triestino.”

DOMENICA DELLE PALME FREDDA, GELATE TARDIVE E ANCHE NEVE

“L'affondo artico sarà lungo a rimarginarsi, tanto che anche il prossimo weekend si prospetta freddo e a tratti uggioso, con possibilità di locali nevicate in montagna fin sotto i 1000m, anche sui rilievi del sud, mentre al centronord non sono escluse gelate tardive fin verso la pianura.” – concludono da 3bmeteo.com.