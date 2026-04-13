Vento forte e mare molto mosso: saltano i collegamenti con le isole del Golfo Dalle 18 fino alle 6 di domani allerta meteo per la Campania centromeridionale

Il forte vento di scirocco ha provocato non pochi disagi per i collegamenti nel Golfo di Napoli. Saltate quasi tutte le corse veloci a causa del mare molto mosso. Disagi per spostarsi da e verso Ischia, Casamicciola e Procida sia dal molo Beverello che da Pozzuoli. Regolari, invece, i traghetti.

Dalle 18, intanto, è entrata in vigore l’allerta meteo di colore giallo sulla parte centromeridionale della Campania per temporali, grandine e fulmini.

La Protezione civile ha fatto sapere che le criticità legate alle condizioni meteorologiche persisteranno fino alle 6 di domani mattina.