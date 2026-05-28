Cavalieri del lavoro nominati da Mattarella: nuovo encomio per Sabato D'Amico Già presidente di Confindustria Salerno. Fu nominato nel 2011 Cavaliere della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro tra cui Sabato D’Amico, 63 anni, dei quali 40 impegnati nell’azienda di famiglia.

Già presidente di Confindustria Salerno. Fu nominato nel 2011 Cavaliere della Repubblica, eletto nel 2020 Presidente del Gruppo Alimentare di Confindustria Salerno, Presidente dell’Istituto Tecnologico Superiore TE.LA.

Territorio del Lavoro dal 2022, Amministratore Delegato della D&D Italia, gruppo D’Amico, azienda leader nella produzione di conserve alimentari, sinonimo del Made in Italy nel mondo e presente sul mercato coi marchi D’Amico, Logrò, Montello, Robo e Dega