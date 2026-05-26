Comunali: il movimento "PER" si radica sul territorio ed elegge 4 consiglieri La formazione politica centrista si attesta all'interno dell'area progressista in Campania

Il movimento politico "PER" consolida la propria presenza istituzionale nei territori della Campania al termine del primo turno delle elezioni amministrative. Con un'identità politica ben definita all'interno della coalizione di centrosinistra, la formazione ha ottenuto percentuali di consenso superiori a quelle di diversi partiti strutturati a livello nazionale, sia di area progressista sia di centrodestra. Il risultato delle urne ha già decretato l'elezione diretta di quattro consiglieri comunali, contribuendo in modo decisivo alla vittoria di sei sindaci al primo turno e portando la coalizione a giocarsi la partita in importanti comuni che tornano finalmente contendibili.

I risultati al primo turno: i quattro eletti e il peso delle liste

Il radicamento del movimento si traduce in numeri significativi in diverse realtà locali della provincia napoletana e irpina:

Ercolano: La lista ha superato i 1.200 voti, attestandosi al 5% e portando in Consiglio Comunale Mimmo De Vito, a sostegno della neoeletta sindaca Antonietta Garzia.

Melito: Con quasi 1.000 preferenze (pari al 6%), viene eletto consigliere Alessandro Guarino, nella coalizione guidata dalla nuova sindaca Dominique Pellecchia.

Portici: Il movimento sfiora i 1.500 voti (5%), centrando l'elezione di Luigi Ciliberti nel consiglio a supporto del sindaco Claudio Teodonno.

San Giorgio a Cremano: Con oltre il 4% dei consensi (quasi 1.000 voti), viene eletto Giovanni Caiazzo che, a soli 23 anni, diventa il rappresentante più giovane del movimento. Sosterrà il sindaco Michele Carbone.

A queste affermazioni si aggiungono le ottime performance delle liste civiche con simbolo condiviso. A Sant’Anastasia la civica ha ottenuto il 7,5% (oltre 1.100 preferenze), registrando buon riscontro del candidato Marco Auriemma (250 voti) a sostegno del sindaco Mariano Caserta. Risultato speculare ad Avellino, dove la lista con all'interno il simbolo di "PER" ha raggiunto il 7,5% con oltre 2.200 voti, spingendo la vittoria del sindaco Nello Pizza e vedendo l'elezione in Consiglio Comunale di Amalio Santoro, oltre al forte contributo di Carlo Mele e Lina Russo.

La strategia in vista dei ballottaggi del 7 e 8 giugno

L'attenzione dei militanti si sposta ora sul secondo turno elettorale del 7 e 8 giugno, dove il movimento punta ad ampliare ulteriormente la propria rappresentanza istituzionale:In una nota ufficiale, i vertici del movimento hanno espresso profonda gratitudine verso i cittadini che hanno espresso la propria fiducia, parlando di un nuovo slancio per il progetto politico e invitando la cittadinanza a un'ampia e consapevole partecipazione al voto in occasione dei prossimi ballottaggi.