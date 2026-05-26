Caldo record su mezza Europa: picco sull'Italia domani Sono giornate davvero eccezionali sul fronte climatico e lo si avverte in queste ore in Campania

“Sono giornate davvero eccezionali sul fronte climatico per l'Europa occidentale e parte di quella centrale, dove un potente campo di alta pressione a matrice subtropicale sta favorendo una ondata di caldo notevole per estensione, durata e intensità soprattutto se relazionata al mese di maggio” - lo spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - “Nella morsa della canicola soprattutto Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Galles e Irlanda, ma il caldo anomalo sta guadagnando terreno anche sul comparto europeo centrale in particolare Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e parte dei Balcani. Su queste aree le temperature risultano diffusamente sopra la media anche di 8-10°C, fino a picchi di 12-14°C. Oltre 100 stazioni meteorologiche hanno superato il proprio record di temperatura massima per il mese di maggio, soprattutto tra Francia, Cornovaglia e Inghilterra meridionale.

“Questa ondata di caldo non è eccezionale tanto per i valori raggiunti in sé, ma per il periodo in cui vengono raggiunti” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “nel caso specifico di maggio, per la sua climatologia in queste aree l'evento in corso è estremamente raro. Le ondate di calore a maggio ci sono state anche in passato, ma è il contesto climatico attuale che è diverso, con una base di partenza atmosferica più calda. E' questo fattore a favorire e rendere più frequenti episodi caratterizzati da temperature elevate e anomalie su vasta scala.”

“Sulla Francia sudoccidentale sono stati raggiunti picchi di 36-37°C, mentre tutto il resto del territorio ha raggiunto o superato i 30°C a fronte di una media per il periodo solitamente intorno ai 20-23°C. Notevoli i 32°C di Parigi (a fronte di una media per fine maggio di 21-22°C) e i 33°C della Bretagna. Picchi di 37°C raggiunti anche in Andalusia (Siviglia e non solo) e 35°C sul Portogallo interno; ben 35°C registrati inoltre sui Paesi Baschi, 32°C a Madrid. Le temperature che si stanno registrando su parte del Regno Unito sarebbero eccezionali già nel cuore dell'estate, figuriamoci a maggio. In particolare Inghilterra e Galles hanno abbondantemente superato i 30°C, con punte di 34-35°C: a Londra Kew Gardens sono stati toccati 34,8 °C, valore che sarebbe ufficiosamente il nuovo record assoluto di maggio per il Regno Unito; la media delle temperature massime di Londra in questo periodo si aggira sui 20-21°C. In generale almeno oltre 10 stazioni hanno superato i precedenti record mensili di maggio sul Regno Unito. Punte di 30°C sono state registrate praticamente a confine con la Scozia: notevoli i 30°C di Newcastle, a fronte delle massime per questo periodo intorno ai 16°C.”

IL CALDO ANOMALO RAGGIUNGE ANCHE L'ITALIA, IL PICCO MERCOLEDI'

“La bolla calda ingloba anche l'Italia, specie centro-settentrionale, dove già si registrano temperature sopra media anche di 8-10°C” - sottolinea Ferrara di 3bmeteo.com - “l'apice dell'ondata di caldo è prevista per mercoledì quando in Pianura Padana si potranno raggiungere i 34-35°C, ma con picchi anche di 36-37°C tra Lombardia e Piemonte, dove non si esclude che possa venir battuto qualche record storico di maggio. Punte di oltre 33-34°C previsti anche su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche grado in meno invece sulle coste, specie adriatiche, e in generale al Sud, che si troverà nella parte periferica dell'ondata di caldo. Da segnalare il gran caldo anche in montagna, in particolare sulle Alpi dove lo zero termico potrà superare i 4000m, mentre a 1500m di quota si potranno raggiungere se non superare i 25-26°C. “

VERSO UN PONTE DEL 2 GIUGNO CON QUALCHE FORTE TEMPORALE

“L'anticiclone mostrerà segnali di indebolimento da giovedì e nel weekend che ci accompagnerà al ponte del 2 giugno. In questa fase tornerà a trovarci qualche temporale in primis su Alpi e Appennino, ma con possibile sconfinamento anche su coste e pianure in particolare sulla Pianura Padana e lungo il versante adriatico. Il tutto accompagnato da uno smorzamento della canicola quantomeno parziale, ma in un contesto termico comunque ancora pienamente estivo e con anzi un picco di caldo secondario non escluso domenica. Proprio la presenza di aria così calda potrà favorire fenomeni localmente violenti, caratterizzati da grandine anche di grosse dimensioni, raffiche di vento e nubifragi. Questo non significa che pioverà ovunque: il sole sarà ancora presente, ma intervallato dalla possibilità di temporali localizzati.” - concludono da 3bmeteo.com