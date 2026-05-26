Amministrative, il Campo Largo trionfa in Campania. De Luca esulta per il Pd Il segretario regionale Dem: risultati importanti per le comunità, premiato il lavoro di tutti

"Grande soddisfazione per l’importante affermazione del Partito Democratico e del centrosinistra in Campania. Le vittorie del Partito Democratico e del centrosinistra nella maggioranza dei Comuni al voto in Campania rappresentano il frutto di anni di lavoro serio e concreto. Confermano il radicamento sui territori dei nostri amministratori e l'attenzione che ogni giorno rivolgiamo ai problemi reali delle persone.

C’è grande soddisfazione perché si dà continuità a esperienze amministrative che in questi anni hanno prodotto risultati importanti per le comunità locali e si riesce anche cambiare guida in numerosi Comuni". A dirlo, in una nota, il segretario regionale Dem che il giorno dopo la chiusura delle urne commenta i risultati delle amministrative.

"È la conferma della forza di una proposta politica costruita con serietà, presenza quotidiana e capacità di dare risposte concrete con umiltà ai temi del welfare, della sanità, della scuola, dei servizi, delle politiche sociali, della rigenerazione urbana e del trasporto pubblico locale. Da questa tornata elettorale arriva un ulteriore segnale politico anche a livello nazionale. I cittadini premiano una proposta credibile, radicata e unita, mentre cresce la distanza rispetto a una destra sempre più concentrata sulla propaganda e meno sui bisogni reali delle persone. Il PD e il centrosinistra continuano dalla Campania a porre le fondamenta per costruire un’alternativa credibile e autorevole alla destra, che non sta dando risposte ai problemi economici e sociali di famiglie e imprese, e sta danneggiando in particolare il Mezzogiorno. Buon lavoro a tutte le nostre sindache e ai sindaci eletti ed anche alle consigliere e ai consiglieri del PD e del centrosinistra", il messaggio di Piero De Luca.

