Amministrative in Campania: il dato dell'affluenza alle ore 12 Oltre un milione gli elettori chiamati al voto in regione

Per le elezioni amministrative in Campania l'affluenza alle ore 12 è del 15,85 per cento. Il dato precedente è del 15,65 per cento. Nella regione sono oltre un milione gli elettori chiamati al voto. Due i capoluoghi di provincia con le elezioni comunali: ad Avellino affluenza del 15,19 per cento, da netto calo rispetto alle ultime amministrative (alle 12 nel 2024 si era recato il 24,17 per cento degli aventi diritto). Crescita, invece, per l'affluenza a Salerno: alle 12 ha votato il 13,02 per cento contro il 12,05 dell'elezione precedente.

In aggiornamento alle ore 19