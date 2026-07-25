Pac 2026, Cia Campania: al via i pagamenti anticipati Un sostegno concreto alle imprese agricole

Per la prima volta nella storia della politica agricola comune (Pac), gli agricoltori potranno ricevere i pagamenti con quasi tre mesi di anticipo: dal 26 luglio anziché dal tradizionale 16 ottobre.

Una novità di grande rilievo che rappresenta una concreta boccata d’ossigeno per le aziende agricole campane, chiamate ad affrontare una fase complessa caratterizzata dall’aumento dei costi di produzione e dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Cia Campania accoglie con soddisfazione l’avvio delle erogazioni, frutto del lavoro svolto dalla Confederazione a livello nazionale insieme al proprio CAA e ad Agea, che consentirà di immettere liquidità nel sistema agricolo in un momento particolarmente delicato.

L’anticipo interesserà anche il comparto zootecnico, finora escluso da questa possibilità, mentre la quota dei pagamenti diretti potrà arrivare fino al 75%, rispetto al consueto 70%. Priorità sarà data al sostegno di base, al pagamento redistributivo, ai giovani agricoltori e al settore olivicolo, comparto strategico per l’economia agricola campana.

Per Cia Campania si tratta di un risultato importante che offre un sostegno concreto alle imprese agricole, consentendo agli imprenditori di affrontare con maggiore serenità le spese aziendali e programmare gli investimenti.

Un traguardo che conferma l’efficacia del lavoro portato avanti dalla Confederazione e dal sistema dei CAA a tutela del mondo agricolo. Cia sottolinea, tuttavia, la necessità di proseguire su questa strada con ulteriori interventi a sostegno del settore.

È urgente che il Governo assicuri il cofinanziamento nazionale della riserva agricola, così da rafforzare gli strumenti disponibili per le imprese e garantire risposte adeguate all’aumento dei costi dei fertilizzanti e alle conseguenze delle tensioni internazionali. L’obiettivo resta quello di rendere il sistema dei pagamenti della PAC sempre più rapido, efficiente e vicino alle reali esigenze delle aziende agricole.