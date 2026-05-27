Sanità, Fico: "Stiamo lavorando al nuovo piano ospedaliero e territoriale" Puntiamo a costruire una rete territoriale sempre più vicina ai cittadini

"Stiamo lavorando con grande attenzione per rafforzare la sanità pubblica campana e costruire una rete territoriale sempre più vicina ai cittadini.

Abbiamo incrementato di 62 milioni di euro il tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere, e stanziato altri 98 milioni per nuove assunzioni nella sanità territoriale. Allo stesso tempo stiamo lavorando al nuovo piano ospedaliero e territoriale".

Ad affermarlo è il presidente della regione Campania Roberto Fico.

"In questo quadro il premio “Innovazione Digitale in Sanità 2026”, dato all’Asl di Salerno dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano per l’innovazione digitale nella sanità, rappresenta una notizia importante.

Un riconoscimento nazionale che premia il lavoro sulla telemedicina, sugli ambulatori virtuali e sulla capacità di portare cure e assistenza più vicine alle persone, anche nelle aree interne.Notizie come questa ci dicono che siamo sulla strada giusta, pur sapendo che c’è ancora tanto lavoro da fare".