Trenitalia, modifiche al programma di circolazione dei treni: ecco dove Dal prossimo 9 maggio al 29 giugno in Campania

Per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Napoli – Salerno (via Cava De’ Tirreni) sarà sospesa dal 9 maggio al 29 giugno tra le stazioni di Napoli San Giovanni Barra e Salerno.

I treni frecciarossa e del regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) subiranno deviazioni, limitazioni, e/o cancellazioni di percorso. In particolare:

Alta velocità

I treni Frecciarossa tra Roma e Napoli - Pompei 9568-9693 saranno limitati a Napoli Centrale e saranno sostituiti, nella tratta Napoli-Pompei, da servizi bus Freccialink in connessione con Frecciarossa nella stazione di Napoli Afragola.

Regionale

I treni del Regionale della relazione Nocera Inferiore – Salerno saranno cancellati. Alcuni treni della relazione Napoli Campi Flegrei – Salerno/ Torre Annunziata Centrale / Castellammare di Stabia saranno limitati / originari nella stazione di Napoli San Giovanni Barra, altri cancellati intera tratta. Alcuni treni della relazione Napoli-Salerno/Sapri seguiranno il percorso alternativo via Monte del Vesuvio, alcuni subiranno modifiche di orario o saranno limitati a Salerno. Previste corse con bus tra Salerno e Napoli Centrale e viceversa, Salerno e Napoli San Giovanni Barra e viceversa, Napoli Centrale e Castellammare di Stabia e viceversa.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

I Freccialink Napoli Afragola – Pompei e viceversa sono acquistabili esclusivamente in connessione con i treni Frecciarossa.