Capitale italiana del libro 2027, ci sono anche tre comuni campani in lista

Ci sono anche tre comuni della Campania in lizza per conquistare il titolo di Capitale del libro 2027. Trentuno le candidature arrivate al ministero della Cultura: tra queste Agropoli, nel Salernitano, Pomigliano D'Arco in provincia di Napoli e Sant'Andrea di Conza in Irpinia.
I municipi hanno consegnato al ministero della Cultura i dossier a supporto della candidatura: la selezione sarà affidata a una giuria composta da cinque esperti indipendenti.
Entro il 30 giugno prossimo la commissione individuerà i progetti finalisti, per poi arrivare alla designazione della Capitale italiana del libro entro il 31 luglio.