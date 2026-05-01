Sequestrata la Flotilla diretta a Gaza, Fico: "Preoccupato per gli attivisti" Dopo il blocco da parte delle autorità israeliane nel Mediterraneo

"Il sequestro in acque internazionali delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele è estremamente grave e inaccettabile. A nome di tutta la giunta regionale della Campania esprimo ferma condanna per ciò che sta accadendo". A dirlo, in una nota, il presidente Roberto Fico.

"Si tratta dell'ennesima violazione del diritto internazionale da parte del governo israeliano che va ad aggravare ulteriormente il già drammatico scenario internazionale. Esprimiamo inoltre preoccupazione per l'incolumità dei cittadini italiani illegalmente fermati e chiediamo che siano liberati subito", conclude il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.