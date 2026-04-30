Sanità, Massimiliano Manfredi alla guida del Coordinamento Regioni Il presidente del consiglio regionale della Campania: "Ora un ruolo più incisivo delle regioni"

Svolta ai vertici della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, è stato eletto all'unanimità responsabile del Coordinamento Sanità. L'elezione è avvenuta oggi a Cagliari, nel corso della riunione tenutasi presso la sede del Consiglio regionale della Sardegna.

Gli obiettivi: equità e medicina territoriale

Il neo-coordinatore ha delineato immediatamente la linea d'azione che caratterizzerà il suo mandato, ponendo l'accento sulla necessità di superare i divari regionali nel diritto alla salute. "È un incarico che mi riempie di orgoglio e responsabilità", ha dichiarato Manfredi. "La sanità è un tema cruciale: serve un ruolo più incisivo delle Regioni per garantire prestazioni omogenee e di qualità in ogni territorio, rafforzando parallelamente la medicina territoriale". Il lavoro operativo inizierà già nelle prossime ore con un primo confronto tra i presidenti delle assemblee legislative per mappare le priorità e le criticità dei diversi sistemi sanitari regionali.

Vertenza sanità privata: approvato l'Ordine del Giorno

Oltre alla nomina di Manfredi, la Conferenza ha affrontato il delicato tema del lavoro nel comparto della sanità privata. È stato approvato all'unanimità un Ordine del Giorno, presentato dal Coordinatore della Conferenza Antonello Aurigemma, riguardante il mancato rinnovo del contratto per i lavoratori del settore. Un segnale di unità volto a sollecitare una risoluzione rapida per migliaia di operatori.

Fondi Europei e Post-Pnrr: il ruolo delle Regioni

Lo sguardo della Conferenza si è spinto anche verso la programmazione economica di lungo periodo. È stata infatti ribadita la necessità di un ruolo centrale delle Assemblee legislative nella gestione dei fondi europei 2028/2034 e nella riforma dei fondi di coesione.L'obiet tivo dichiarato è quello di rafforzare la dimensione territoriale per ridurre i divari sociali, specialmente in vista della conclusione degli investimenti previsti dal Pnrr.

Protocollo d'intesa contro la violenza sulle donne

In chiusura di seduta, la Conferenza ha siglato un protocollo d'intesa con l'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in materia di violenza contro le donne e domestica. L'accordo punta a monitorare l’impatto delle leggi regionali vigenti, valutare l’efficacia delle misure di contrasto e migliorare la qualità normativa per una tutela sempre più concreta delle vittime.