Vigilanza, tenuta, tutela animali d'affezione: il ruolo della polizia municipale Focus a Napoli nella sede della regione Campania

La direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della regione Campania ha comunicato l’attivazione del corso di formazione promosso dal centro di riferimento regionale per l’igiene urbana veterinaria (Criuv) dal titolo “Il ruolo della polizia municipale nella vigilanza, tenuta e tutela degli animali d’affezione ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale 3/2019”.

L’iniziativa è rivolta al personale delle polizie municipali dei comuni della Campania e punta a rafforzare competenze e conoscenze in materia di tutela degli animali d’affezione, vigilanza e applicazione della normativa regionale vigente.

Il percorso formativo prevede una giornata in presenza della durata complessiva di sei ore teoriche e si svolgerà presso l’auditorium della regione Campania al centro direzionale di Napoli, Isola C3.

Attualmente sono previsti due incontri formativi :

23 giugno 2026

22 settembre 2026

I comuni interessati dovranno trasmettere entro il 15 giugno 2026 i nominativi del personale individuato, completi di recapiti, sia alla direzione regionale competente sia al Criuv, all’indirizzo email dedicato: criuv.formazione@aslnapoli1centro.it

La regione ha inoltre precisato che, qualora il numero delle adesioni superasse la capienza prevista, saranno organizzate ulteriori edizioni del corso per consentire la più ampia partecipazione possibile del personale di polizia municipale.