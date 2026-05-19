Tre escursioniste francesi in difficoltà: salvataggio sul Monte Demanio Intervento del soccorso alpino e speleologico della Campania

Nel pomeriggio di oggi il soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto su richiesta della centrale operativa 118 di Salerno per soccorrere tre escursioniste in difficoltà nei pressi dell’Avvocata, sul Monte Demanio, lungo il sentiero CAI 300.

Una delle ragazze aveva riportato un trauma alla caviglia che le impediva di proseguire autonomamente. La situazione risultava particolarmente delicata anche a causa dell’avvicinarsi di un temporale, con conseguente rischio di peggioramento delle condizioni sanitarie e ambientali.

La centrale operativa ha quindi attivato il Cnsas, che ha inviato sul posto tre squadre di tecnici: due partite da Cava de’ Tirreni e una da Maiori, mentre contestualmente veniva attivato anche l’elisoccorso di Napoli.

La squadra partita da Maiori è riuscita a raggiungere le escursioniste, fornendo all’equipaggio dell’elicottero le coordinate esatte del punto di intervento.

Dopo una ricognizione in zona, l’elisoccorso ha provveduto allo sbarco del tecnico di elisoccorso Cnsas e del medico a bordo.

La donna ferita è stata stabilizzata sul posto e successivamente recuperata a bordo dell’elicottero per il trasferimento in ospedale. Le altre due escursioniste sono state invece accompagnate in sicurezza fino alle proprie autovetture dalle squadre terrestri del Cnsas.