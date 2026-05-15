Una "E" rossa e cerchiata: "Buon compleanno Emergency "Da 32 anni riflette il nostro impegno per assicurare cure gratuite alle vittime della guerra"

"Un logo “semplice e immediato. Chiaro ed essenziale, replicabile facilmente ovunque ci si trovasse, anche con un po’ di vernice rossa, un pezzo di legno e una corda”.

Da 32 anni questa “E” riflette il nostro impegno per assicurare cure gratuite e di alta qualità alle vittime della guerra, delle mine e della povertà, in luoghi dove il diritto alla salute è negato dai conflitti armati e dalle disuguaglianze.

Siamo convinti che curare persone e costruire condizioni di pace vadano di pari passo. Per questo promuoviamo la necessità di un cambiamento culturale che identifichi nel rifiuto della guerra il presupposto per una comunità umana basata sulla solidarietà e sul rispetto dei diritti umani.

Una pratica concreta, resa possibile dalle persone che scelgono ogni giorno di sostenere una pratica di medicina accessibile a ogni essere umano e un’idea di futuro libero da guerre".