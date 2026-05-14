Bandiere blu, la Campania conferma le 20 località: ecco quali sono

Bandiere blu, la Campania si conferma tra le prime regioni d'Italia e porta a casa 20 riconoscimenti. Confermate le località inseignite del vessillo anche lo scrso anno. La provincia di Salerno si conferma ai vertici assoluti, grazie soprattutto alle località cilentane.
A Roma la cerimonia con i sindaci del territorio, soddisfatti per il riconoscimento che premia la qualità del litorale e dei servizi connessi. Ecco l'elenco completo per le province di Caserta, Napoli e Salerno:
- Cellole
- Massa Lubrense
- Sorrento
- Piano di Sorrento
- Vico Equense
- Anacapri
- Positano
- Agropoli
- Castellabate
- Montecorice
- San Mauro Cilento
- Pollica
- Casal Velino
- Ascea
- Pisciotta
- Centola
- Camerota
- Ispani
- Vibonati
- Sapri
Arrivano anche i primi commenti, come quelli del sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta: «Questo riconoscimento è il risultato di un lavoro collettivo e il merito va all’intera cittadinanza, che negli anni ha acquisito sempre maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela ambientale, del decoro urbano e della valorizzazione del territorio».
Il primo cittadino sottolinea inoltre come il percorso di crescita del territorio sia legato anche agli investimenti e ai servizi messi in campo negli ultimi anni.
«La raccolta differenziata, il nuovo porto turistico, il progetto del lungomare e gli interventi fognari nella zona Mingardo rappresentano opere e servizi fondamentali che contribuiscono alla crescita di Camerota e al mantenimento di riconoscimenti importanti come la Bandiera Blu. Continueremo a lavorare per migliorare sempre di più il nostro territorio, puntando su sostenibilità, qualità della vita e turismo».