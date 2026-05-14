Venerdì 15 maggio sciopero Usb e Cobas, possibili disagi per i trasporti Astensione di 24 ore, possibili disagi per gli utenti

Le Organizzazioni Sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 15 maggio 2026, della durata di 24 ore.

Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere di garanzia del servizio: 6:30-9:00 e 13:00-16:30 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. Le corse che partiranno dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

In occasione degli ultimi scioperi proclamati dalla medesima sigla sindacale si è registrata un’adesione media bassa; pertanto, il livello di presumibile vulnerabilità dell’azione di protesta risulta basso, come fanno sapere in una nota dell'azienda di trasporto. L'invito all'utenza è comunque quello di fare riferimento ai canali ufficiali per eventuali disservizi.