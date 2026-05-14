Pd, Piero De Luca nomina la Segreteria regionale campana: ecco i nomi Ambrosone alle aree interne, De Giovanni alla Cultura, Riello alla giustizia

"Il Partito Democratico della Campania completa la propria organizzazione attraverso la costituzione della Segreteria regionale. Un organismo strutturato in modo plurale ed inclusivo, nel pieno rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza territoriale, composto da donne ed uomini di spessore, animati da grande passione e spirito di militanza, aperto anche a figure provenienti dalla società civile di assoluta autorevolezza, esperienza e competenza, che ringrazio per la disponibilità fornita. Sono estremamente soddisfatto della squadra composta, che lavorerà in modo costruttivo e corale, con senso di responsabilità, nell'interesse della nostra comunità democratica, per rafforzare il radicamento del Partito, promuovere la più ampia partecipazione e mettere in campo iniziative politiche ispirate ai valori della Costituzione, per difendere diritti, libertà fondamentali, coesione, e dare risposte ai bisogni reali dei cittadini, in una fase storica di grandi tensioni economiche, sociali ed istituzionali".

Così, in una nota, Piero De Luca, Segretario regionale PD Campania, annuncia la composizione della nuova Segreteria con le relative deleghe. In dettaglio: Enza Ambrosone - Aree interne, Politiche Agricole e Alimentari; Giuseppe Annunziata - Enti locali; Antonio Borrelli - Sicurezza; Antonella Ciaramella - Partecipazione, Inclusione sociale, Politiche abitative; Maurizio De Giovanni - Cultura e Memoria; Federica Esposito - Iniziativa politica, Cooperazione, Europa; Lorenzo Fattori - Università e Ricerca; Chiara Fontana - Economia, Imprese, Attività produttive; Federica Fortino - Pubblica amministrazione, Innovazione, Politiche giovanili; Paola Genito - Riforme, Professioni; Ornella Manzi - Diritti, Politiche di Coesione e Sviluppo, Formazione; Antonio Marciano - Politiche del Lavoro; Carmelo Mastursi - Organizzazione; Nazzareno Pecoraro - Coordinatore della segreteria; Anna Riccardi - Welfare, Contrasto alle diseguaglianze; Luigi Riello - Giustizia, Legalità e trasparenza; Carmela Saulino - Salute e sanità; Camilla Sgambato - Infanzia, Povertà educativa, Politiche per la famiglia; Raffaello Di Stefano - Ambiente, Clima, Green economy; Alessandro Zampella - Scuola e Istruzione, Agenda 2030