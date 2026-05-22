Confeuro: "Agricoltore vero custode dell’ambiente e della terra" Giornata mondiale della biodiversità

"In occasione della giornata mondiale della biodiversità, Confeuro ribadisce il valore fondamentale della tutela ambientale e della salvaguardia degli ecosistemi, temi oggi più che mai centrali per il futuro del pianeta e delle prossime generazioni".

Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. “Quella odierna è una ricorrenza dall’alto valore sociale e simbolico, soprattutto per un Paese come l’Italia, che dispone di un patrimonio ambientale e faunistico tra i più ricchi e preziosi d’Europa.

Una giornata che arriva, inoltre, all’indomani di un altro importante segnale sul fronte della tutela del pianeta: l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che sostiene e dà attuazione al parere della Corte Internazionale di Giustizia, secondo cui gli Stati hanno l’obbligo giuridico di affrontare il cambiamento climatico".

Secondo Tiso, “biodiversità e agricoltura sono strettamente connesse, perché il mondo del settore primario rappresenta il primo presidio a difesa dell’ambiente e del territorio. Ed è esattamente questo il compito dell’agricoltore moderno: non consumare la terra, ma difenderla ogni giorno attraverso pratiche produttive sostenibili, innovative e rispettose dell’ambiente. È qui - conclude il presidente nazionale di Confeuro - che si gioca la grande sfida del futuro.

La biodiversità può e deve essere tutelata attraverso modelli agricoli fondati sull’agroecologia e sull’agricoltura rigenerativa, strumenti indispensabili per coniugare sostenibilità ambientale, qualità produttiva e sicurezza alimentare. Difendere la biodiversità significa difendere il territorio, il lavoro agricolo e il benessere delle comunità”.