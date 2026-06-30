Fico: "Oggi la Campania compie un passo importante per la tutela dell'ambiente" "Abbiamo istituito quattro nuove zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000"

"Oggi la Campania compie un passo importante per la tutela dell'ambiente. Abbiamo istituito quattro nuove Zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000:

Aree agricole interne Castel Volturno e Cancello Arnone (4.028 ettari), Monteverde (2.131 ettari), Monte Origlio e Bosco Cuccari (981 ettari) e Mondragone (47 ettari) per un totale di oltre 7.100 ettari di territorio protetto.

Le zone di protezione speciale sono aree di straordinario valore naturalistico. Non sono zone destinate a nuove edificazioni o a trasformazioni che possano comprometterne l'equilibrio ambientale. E la loro individuazione non è una scelta discrezionale, ma il risultato di un lungo lavoro di monitoraggio avviato negli anni e di criteri esclusivamente scientifici, a tutela della biodiversità e degli habitat naturali".

Tra queste c'è l'area tra Castel Volturno e Cancello Arnone, la più estesa tra le quattro, che custodisce una zona dal grande valore ambientale.

"Crediamo che il suo futuro debba fondarsi sulla tutela dell'ambiente, sul rispetto del patrimonio naturale e su un modello di sviluppo sostenibile. Ed è questa l'unica direzione che vogliamo seguire.

L'istituzione delle quattro aree è il risultato del lavoro delle assessore Fiorella Zabatta e Claudia Pecoraro e dei rispettivi uffici, che ringrazio per l'impegno e la competenza con cui hanno portato avanti questo percorso.

Proteggere l'ambiente significa non solo preservare biodiversità, habitat e specie, ma anche farsi promotori di una rigenerazione che possa avere ricadute significative sul territorio e sulla comunità in termini sociali e di crescita sostenibile".