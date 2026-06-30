Caccia, insulti sessisti a Zabatta: la solidarietà del Pd con Petracca "Attacchi del genere mortificano democrazia"

Il Gruppo consiliare del partito democratico al consiglio regionale della Campania Maurizio Petracca esprime piena solidarietà all’assessora regionale Fiorella Zabatta, destinataria di una inaccettabile campagna di odio fatta di insulti, aggressioni verbali e commenti sessisti sui social network a seguito di una sua presa di posizione politica.

"Il confronto democratico vive e si nutre di idee - si legge in una nota - di opinioni anche profondamente diverse. Quando, invece, il dibattito pubblico degenera nell'offesa personale, nell'intimidazione e nella violenza verbale, tra l’altro a sfondo sessista, viene colpita non solo la dignità della persona, ma la qualità stessa della nostra democrazia.

Ancora una volta - continuano i consiglieri Dem della Campania - a essere bersaglio di un linguaggio d'odio è una donna impegnata nelle istituzioni. Un fenomeno che richiede una presa di posizione netta e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche, al di là delle appartenenze e delle diverse sensibilità sui temi oggetto del confronto.

Esprimiamo la nostra vicinanza a Fiorella Zabatta, convinti che nessuna opinione possa mai giustificare insulti, minacce o manifestazioni di intollerabile sessismo.

Difendere il rispetto delle persone - così si chiude la nota - significa difendere le istituzioni, il pluralismo e il diritto di ciascuno ad esprimere liberamente le proprie idee senza dover per questo essere destinatario di campagne d'odio.

Il gruppo consiliare del partito democratico continuerà a promuovere una politica fondata sul dialogo e sul rispetto reciproco, respingendo con fermezza ogni forma di violenza e di intimidazione".