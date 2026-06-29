Insulti a Zabatta: "Violenza e sessismo intollerabili, pieno sostegno" Solidarietà da parte di Casa riformista, Noi di centro

Il gruppo consiliare della regione Campania di casa riformista, Noi di centro, guidato dal consigliere Enzo Alaia e composto da Ciro Buonajuto, Pietro Smarrazzo, Pellegrino Mastella e Giuseppe Barra; esprime piena solidarietà all'Assessora Fiorella Zabatta, bersaglio sui social di gravissimi insulti sessisti dopo il suo intervento sulla riforma della legge sulla caccia.

Una ferma condanna che si unisce a quella già espressa dal presidente della regione e dall'intera giunta.

"Gli attacchi subiti da Fiorella - dichiarano gli esponenti del gruppo - travalicano ogni limite del legittimo dissenso. Siamo di fronte a insulti misogini che non contestano una linea politica, ma colpiscono vilmente la persona.

Questa violenza verbale impoverisce il dibattito pubblico e alimenta un clima di intimidazione che prende di mira, con particolare ferocia, le donne impegnate nelle istituzioni.

Di fronte a questa barbarie - conclude la nota - le forze politiche hanno il dovere di fare fronte comune: il rispetto della dignità umana non è negoziabile e nessuna divergenza di vedute può giustificare l'odio.

Sosterremo l'assessora in ogni iniziativa a tutela della sua persona, convinti che contrastare l'odio social sia l'unico modo per difendere la qualità della nostra democrazia".

