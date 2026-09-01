Emergenza caldo a settembre, sindacati chiedono proroga misure Cgil Cisl e Uil chiedono alla Regione Campania la proroga dell’ordinanza per lo stop al lavoro

Con una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania, Roberto Fico e agli assessori alle Attività Produttive e al Lavoro, Fulvio Bonavitacola e Angelica Saggese, le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil Campania hanno chiesto ufficialmente la proroga, almeno fino alla metà del mese di settembre, dell’ordinanza regionale del 17 giugno scorso con cui si emanavano le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica nella attività lavorative nei settori dove è più frequente l’esposizione prolungata al sole durante le forti ondate di calore che hanno interessato e stanno interessando il Paese.

“A seguito delle continue e annunciate prossime ondate di calore, - scrivono nella nota i segretari regionali di Cgil e Uil Campania, Nicola Ricci e Giovanni Sgambati e il reggente Cisl Campania, Mattia Pirulli – chiediamo che venga prolungata l’ordinanza, scaduta il 31 agosto scorso, fino alla metà del mese di settembre, a tutela dei lavoratori impegnati nelle attività che si svolgono all’esterno”.

L’ordinanza “anti caldo” della Regione Campania tutela i lavoratori del settore agricolo, dell’edilizia e affini, disponendo la sospensione delle attività lavorative nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16:00 nei giorni e nelle aree in cui le mappe pubblicate dal sistema Worklimate dell’Inail, segnalino un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.

Cgil, Cisl e Uil Campania “confidano nella sensibilità” della Regione Campania, auspicando che la richiesta delle organizzazioni sindacali venga accolta quanto prima con l’emanazione di una nuova ordinanza regionale.